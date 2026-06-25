Fudbaleri Maroka su preokretom stigli do pobede nad Haitijem.
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Iznenađujuće Haiti je imao prednost na utakmici poslednjeg kola Svetskog prvenstva i to dva puta.
Autogol golmana Maroka Bona je doneo vođstvo Haitiju u 10. minut, Hakimi je izjednačio u 39, a Isidor u 43. pogodio za novu prednost Haitija.
Maroko - Haiti Foto: Evrim Aydin / AFP / Profimedia
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Već tri minuta kasnije je Saibari izjednačio, a u drugom poluvremenu su strelci bili Rahimi u 78. i Jasine u 89. minutu za pobedu Maroka koji je sa sedam bodova prošao u nokaut fazu.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
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