Autogol golmana Maroka Bona je doneo vođstvo Haitiju u 10. minut, Hakimi je izjednačio u 39, a Isidor u 43. pogodio za novu prednost Haitija.

Već tri minuta kasnije je Saibari izjednačio, a u drugom poluvremenu su strelci bili Rahimi u 78. i Jasine u 89. minutu za pobedu Maroka koji je sa sedam bodova prošao u nokaut fazu.