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Komšije su pobedom protiv Katara doveli sebe u poziciju da prvi put u istoriji igraju nokaut gazu Svetskog prvenstva.

Sada je gotovo izvesno, ali još uvek ne i definitivno protiv koga će Bosna igrati.

Samo najluđi scenario šalje Bosnu i Hercegovinu na Nemačku.

Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Ono što je potrebno da se to dogodi jeste da osam najbolje trećeplasiranih ekipa, odnosno osam trećeplasiranih ekipa koje će igrati nokaut fazu dođu iz grupa B, E, G, H, I, J, K i L.

Ludo, zaista. Prema procenama šanse za tako nešto su tek 0,02 odsto.

A, preostalih 99,98 odsto idu na domaćina.

SAD će, ukoliko se ne dogodi čudo, biti protivnik ekipi Sergeja Barbareza u nokaut fazi.

Ta utakmica bi trebalo da se igra u noći između 30. juna i 1. jula sa početkom u 3 sata u San Francisku.

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