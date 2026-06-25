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"Trudimo se da igramo najbolje što možemo, ali cilj nije da igramo dobro. Znamo da je lakše pobediti kada igramo dobro, ali cilj je pobediti. Ako osvojimo Svetsko prvenstvo, igrali smo dobro. Ako ne osvojimo Svetsko prvenstvo, igrali smo jako loše", naveo je Karlo Anćeloti.

Reprezentacija Brazila plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe C, u Majamiju pobedila selekciju Škotske 3:0.

Brazil - Škotska Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Selekcija Brazila je grupnu fazu završila na prvom mestu Grupe C sa sedam bodova.

Za reprezentaciju Brazila je u današnjoj utakmici igrao i Nejmar, koji je prva dva meča južnoameričke selekcije na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu propustio zbog povrede.

Nejmar je u igru ušao sa klupe u 76. minutu, a za krilnog napadača Santosa je to bila prva odigrana utakmica za reprezentaciju Brazila od 2023. godine.

"Mislim da je zaslužio priliku da igra, zato sam mu je i dao. Mislim da je dobro igrao iako je na terenu proveo samo nekoliko minuta", rekao je Anćeloti.

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