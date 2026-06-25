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Poručio je da je njegov tim odigrao savršenu utakmicu protiv Katara i ocenio da će naredni Mundijal biti "pravi" za njegovu selekciju.

"Želeli smo da ispišemo istoriju, ali nismo znali da ćemo stići tako daleko. Uvek težimo da damo sve od sebe i ponosni smo na ono što smo do sada postigli. Dobio sam toliko poruka od ljudi iz Bosne, to je divno. Biće sjajno slaviti sa navijačima kada se vratimo. Uskoro ćemo to shvatiti, nema reči kojima bih opisao koliko sam srećan u ovom trenutku", rekao je Sergej Barbarez za sajt FIFA.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je obezbedila plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Bosna je takmičenje u grupi završila na trećem mestu sa četiri boda, koliko ima i drugoplasirana Kanada, koja ima bolju gol-razliku.

"Došli smo ovde kao totalni autsajderi i želimo da napravimo nešto veliko. Ovo je bila naša savršena utakmica. Imamo velik broj mladih igrača i iskreno verujem da je ovo tek početak ove reprezentacije i da će sledeće Svetsko prvenstvo biti ono pravo za nas", naveo je Barbarez, prenela je "Hina".

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir