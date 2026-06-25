VAŽNE REČI SELEKTORA NA POLUVREMENU! Maroko preokretom morao da slomi autsajdera, evo šta je otkrio fudbaler posle utakmice
Fudbalski reprezentativac Maroka Bilal El Hanus izjavio je da je njegova ekipa do pobede nad selekcijom Haitija u današnjoj utakmici Svetskog prvenstva došla zbog povećanog intenziteta i agresivnosti koju su on i njegovi saigrači pokazali u drugom poluvremenu tog duela.
"Ponekad nam je nedostajalo skromnosti i platili smo cenu za to. Nismo bili potpuno posvećeni u duelima, dali smo im samopouzdanje i dozvolili im da se razviju u igri i postignu dva gola. Na poluvremenu nam je selektor rekao da moramo biti agresivniji, osvojiti druge lopte i uneti veći intenzitet u našu napadačku igru", naveo je El Hanus, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).
Reprezentacija Maroka se plasirala u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u poslednjem, trećem kolu Grupe C, u Atlanti pobedila selekciju Haitija 4:2.
Selekcija Maroka se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva plasirala sa druge pozicije na tabeli Grupe C sa sedam bodova.
Bonus video: