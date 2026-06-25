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Fudbalski reprezentativac Maroka Bilal El Hanus izjavio je da je njegova ekipa do pobede nad selekcijom Haitija u današnjoj utakmici Svetskog prvenstva došla zbog povećanog intenziteta i agresivnosti koju su on i njegovi saigrači pokazali u drugom poluvremenu tog duela.

"Ponekad nam je nedostajalo skromnosti i platili smo cenu za to. Nismo bili potpuno posvećeni u duelima, dali smo im samopouzdanje i dozvolili im da se razviju u igri i postignu dva gola. Na poluvremenu nam je selektor rekao da moramo biti agresivniji, osvojiti druge lopte i uneti veći intenzitet u našu napadačku igru", naveo je El Hanus, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).

Maroko - Haiti Foto: Evrim Aydin / AFP / Profimedia

Reprezentacija Maroka se plasirala u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u poslednjem, trećem kolu Grupe C, u Atlanti pobedila selekciju Haitija 4:2.

Selekcija Maroka se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva plasirala sa druge pozicije na tabeli Grupe C sa sedam bodova.

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