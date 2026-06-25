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Bosna i Hercegovina je, podsetimo, pobedila Katar rezultatom 3:1 u trećem kolu grupne faze Mundijala i tako obezbedila treće mesto u Grupi B.

Ubrzo je, pobedom Brazila nad Škotskom, postalo jasno da će naše komšije definitivno zaigrati u nokaut fazi kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Kada je završena utakmica protiv Katara dogodila se jedna emotivna scena u kojoj je glavnu ulogu imao Edin Džeko.

Legendarni centarfor je skinuo dres i krenuo prema tribini na kojoj su se nalazili navijači Bosne i Hercegovine. Svi su se nadali da će uspeti da dođu do dresa, ali kada se Džeko popeo među navijače dres je obukao posebnom navijaču - svom ocu Midhatu.

Snimak se brzo našao na društvenim mrežama gde je izazvao puno pažnje i reakcija.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: