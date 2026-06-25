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Selektor fudbalske reprezentacije Švajcarske Murat Jakin izjavio je nakon pobede nad selekcijom Kanade da smatra da je njegova ekipa zasluženo izborila plasman u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva.

"Mislim da zaslužujemo da budemo tu gde smo sada. Za tri dana ćemo znati protivnika za sledeću utakmicu, a sada imamo mogućnost da gledamo ovaj turnir i da gledamo utakmice i uzećemo šta nam se da", naveo je Jakin.

Foto galerija iz Sijetla i Vankuvera Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Reprezentacija Švajcarske plasirala se u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je u poslednjem, trećem kolu Grupe B, u Vankuveru pobedila selekciju Kanade 2:1.

Selekcija Švajcarske se u šesnaestinu finala plasirala sa prve pozicije na tabeli Grupe B sa sedam bodova.

"Trebalo nam je vremena da se zaista uključimo u ovaj turnir, za mnoge nacije je to bio slučaj, Bilo je velikih timova koji su pobeđivali protiv malih zemalja, tako da smo zaista morali brzo da se uključimo u ovaj turnir. Veoma sam zadovoljan načinom na koji igramo fudbal sada", rekao je Jakin.

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