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Fudbaleri Meksika na savršen način zatvorili su grupnu fazu Mundijala i sa 3:0 demolirali su reprezentaciju Češke.

Češka - Meksiko Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Golove su postigli Mateo Čavez Garsija u 55, Hulijan Kinones u 61. i Alvaro Fidalgo u 94. minutu, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča.

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