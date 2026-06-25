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Fudbalska reprezentacija Južne Afrike šokirala je Južnu Koreju i savladala je ovu selekciju sa 1:0, te priredila prvoklasno iznenađenje.

Južna Afrika - Južna Koreja Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonhap News / Newscom / Profimedia

Tapelo Maseko je u 63. minutu bio strelac jedinog gola, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:

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