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Završna runda grupne faze Svetskog prvenstva je u toku, a sa njom i kalkulacije za plasman u nokaut fazu.

Zbog specifičnog formata takmičenja, ove godine je fokus javnosti posebno usmeren na poredak trećeplasiranih selekcija. Naime, od ukupno 12 reprezentacija koje završe na trećoj poziciji u svojim grupama, čak njih osam će osigurati kartu za šesnaestinu finala. Pored ekipa koje takmičenje završavaju na prva dva mesta, vrata nokaut faze otvorena su i za najbolje trećeplasirane timove.

Upravo zbog toga, svaki postignuti i primljeni gol može biti presudan, pa će gol-razlika igrati jednu od ključnih uloga u konačnom raspletu i čeka nas velika drama do kraja takmičenja.

Bosna i Hercegovina sigurna, čekaju se ostali

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je već završila svoj posao u grupi i kao trećeplasirana obezbedila učešće u narednoj rundi.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Pored BiH, grupnu fazu su kompletirale i selekcije Škotske i Južne Koreje koje su završile grupnu fazu sa po tri boda i čekaju rasplet, dok ostali timovi tek treba da odigraju svoje mečeve odluke. Hrvati su u panici i može da se desi da ispadnu, ali nisu jedini - u nastavku pogledajte kako trenutno izgleda tabela trećeplasiranih ekipa na Svetskom prvenstvu:

Reprezentacija Bodovi Gol-razlika Status mečeva

1. Bosna i Hercegovina 4 5:6 Završila grupnu fazu i prošla dalje

2. Švedska 3 6:6 Ima meč manje

3. Hrvatska 3 3:4 Ima meč manje

4. Južna Koreja 3 2:3 Završila grupnu fazu

5. Alžir 3 2:4 Ima meč manje

6. Paragvaj 3 2:4 Ima meč manje

7. Škotska 3 1:4 Završila grupnu fazu

8. Zelenortska Ostrva 2 2:2 Ima meč manje

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9. Belgija 2 1:1 Ima meč manje

10. Kongo 1 1:2 Ima meč manje

11. Ekvador 1 0:1 Ima meč manje

12. Senegal 0 3:6 Ima meč manje

Koja su pravila i formula za prolaz?

Ukoliko timovi na kraju grupne faze budu imali isti broj bodova, putnici u osminu finala tražiće se kroz sledeće kriterijume (po hronološkom redosledu):

1. Ukupna gol-razlika ostvarena u svim utakmicama grupne faze.

2. Veći broj postignutih golova u grupi.

3. Fer-plej poeni (obračunavaju se na osnovu žutih i crvenih kartona koje su dobili fudbaleri i članovi stručnog štaba).

4. Pozicija na zvaničnoj FIFA rang-listi (za muške selekcije), koja se uzima kao poslednji faktor ako su timovi potpuno poravnati po svim prethodnim stavkama.

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