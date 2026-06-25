Slušaj vest

Legendarni nemački stručnjak Jirgen Klop burno je reagovao i momentalno prekinuo razgovor sa TV reporterom, nakon što je upitan da prokomentariše kontroverzne izjave nekadašnjeg reprezentativca Bastijana Švajnštajgera, koje su u javnosti okarakterisane kao rasističke.

Nekadašnji as Bajerna i Mančester junajteda našao se na stubu srama zbog analize utakmice Nemačke i Obale Slonovače (1:2). Švajnštajger (41), koji je radio kao stručni konsultant za nacionalnu televiziju ARD, igru afričke selekcije opisao je kao "ponekad malo neortodoksan, malo divlji i nepredvidiv fudbal".

1/6 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Jürgen Fromme / AFP / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Klop pobesneo: "Ti si našao trenutak..."

Iako je ova izjava podigla ogromnu prašinu u nemačkoj javnosti, Klop je odbio da bude deo te priče. Vidno iznerviran samim pitanjem, harizmatični trener je bukvalno prekinuo novinara usred rečenice.

"I sada želiš da nastaviš sa ovom temom? Nema šanse da ti odgovorim na to pitanje! Svi čeznu za polemikom, pa sada i ti pokušavaš da me uvučeš u sve to. Moj posao nije da se svima dopadam, ali ovo je preozbiljna tema i zaista ne znam šta bi uopšte bilo prikladno da kažem", ljutito je prokomentarisao Klop, koji inače radi kao analitičar za Magenta TV.

1/8 Vidi galeriju Jirgen Klop Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Oli Scarff/NMC Pool / PA Images / Profimedia, Steve Flynn/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Tu se, međutim, nije zaustavio:

"Za ljude iz Afrike to ima jedno značenje, dok je za druge nešto sasvim drugo. Bože moj, verovao sam da me niko neće to pitati, ali ti si našao pravi trenutak. Pritom me najviše iznenađuje što si i sam Nemac."

Odmah nakon ovih reči, Klop se kratko zahvalio prisutnim medijima i demonstrativno napustio miks-zonu.

Javnost podeljena: Da li je u pitanju čist rasizam?

Švajnštajgerove reči pokrenule su lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a oglasili su se i brojni analitičari. Nemački novinar i autor tamne puti, Filip Avunu, za magazin Špigel (Der Spiegel) objasnio je pozadinu ovog skandala:

"Iza termina kao što su 'divlji' i 'nepredvidiv' kriju se duboko ukorenjeni stereotipi koji su stariji od samog fudbala, a vuku rasističke i kolonijalne korene", istakao je Avunu, mada je dodao da samog Švajnštajgera ne smatra rasistom, već da su mu komentari jednostavno "problematični".

On podseća da su kroz istoriju ljudi afričkog porekla često stigmatizovani upravo kroz etikete necivilizovanih ("divljih"), drugačijih ("neortodoksnih") i potencijalno opasnih ("nepredvidivih").

Sa druge strane, nemački influenser i kreator sadržaja Patrik Šnicler bio je znatno oštriji, direktno optuživši osvajača Svetskog prvenstva iz 2014. godine za promovisanje opasnih rasnih stereotipa.

BONUS VIDEO: