Susret je na programu u četvrtak od 22 časa.
FIFA WC 2026
MOŽE LI KURASAO DO ČUDA PROTIV OBALE SLONOVAČE?! Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Fudbaleri Kurasaa i Obale Slonovače igraju meč trećeg kola svoje grupe na Mundijalu u četvrtak od 22 časa.
Ekvador - Kurasao, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 2.
Šta vi mislite, da li Kurasao može da iznenadi ili će Obala Slonovače opravdati ulogu favorita? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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