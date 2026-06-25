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Fudbaleri Ekvadora i Nemačke igraju meč trećeg kola svoje grupe na Mundijalu u četvrtak od 22 časa.

Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia


Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na dve televizije - RTS 1 i Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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