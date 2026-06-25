Susret je na programu u četvrtak od 22 časa.
FIFA WC 2026
EKVADOR I NEMAČKA IZLAZE NA TEREN: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na dve televizije - RTS 1 i Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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