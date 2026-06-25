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Prema zvaničnom saopštenju Fudbalskog saveza Irana (FFIRI), članovi tima su treći put zadržani na aerodromu zbog intervencije američkih vlasti.

Posebno su na meti bili kapiten Mehdi Taremi i pomoćni trener Said Alhoei, zbog čega je ceo tim kasnio sa polaskom za Sijetl, gde ih čeka odlučujući meč grupne faze Svetskog prvenstva protiv Egipta.

"Dok reprezentacija Irana po treći put putuje u SAD, naš tim je ponovo zadržan na aerodromu zbog problema koje su izazvale američke vlasti. Članovi reprezentacije Irana stigli su ranije danas na aerodrom radi leta za utakmicu protiv Egipta, ali je, kao i ranije, intervencija domaće strane, koja uključuje Saida Alouija i Mehdija Taremija, dovela do toga da ekipa bude zadržana na aerodromu", navedeno je u saopštenju FFIRI.

Iranci tvrde da su ovo ponovljene smetnje i da američke vlasti otežavaju pripreme njihove reprezentacije.

Podsetimo, Iran je smešten u Tihuani u Meksiku i putuje u SAD neposredno pred mečeve, što je izazvalo brojne pritužbe Irana na uslove takmičenja.

Pred utakmice protiv Belgije i Novog Zelanda Iran je dobio jedan dan u SAD, a pred odlučujuću utakmicu su Iranci uspeli da se izbore za dva dana.

1/8 Vidi galeriju Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Iranski mediji i navijači ovaj slučaj vide kao deo političkog pritiska i maltretiranja njihove reprezentacije tokom Mundijala 2026.

Iran će protiv Egipta igrati u subotu, rano ujutru u 5 časova po vremenu u Srbiji.

Pobeda bi Irancima (trenutno dva boda) donela plasman u nokaut fazu, dok je Egipat najverovatnije već obezbedio prolazak grupe pošto ima četiri boda.

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