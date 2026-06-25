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Bosna i Hercegovina je pobedom protiv Katara obezbedila plasman u nokaut fazu Mundijala.

Veliko slavlje je usledilo nakon trijumfa rezultatom 3:1 na punim tribinama stadiona u "Sijetlu", ali došlo je i do jednog incidenta.

Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Kako navodi portal "crna-hronika.info" i kako se vidi na objavljenom snimku, jedan čovek je na tribinama imao zastavu Srbije, a to se nije dopalo pojedinim navijačima Bosne i Hercegovine.

Kada su primetili trobojku došlo je do verbalnog sukoba, a navijači su oduzeli zastavu iako je čovek koji ju je doneo na tribine bio u majici sa obeležjima Bosne i Hercegovine.

Nema informacija da je došlo i do fizičkog sukoba, a situacija se relativno brzo smirila.

Pogledajte snimak incidenta na tribinama i oduzimanje srpske zastave:

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Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir