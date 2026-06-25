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"Život, fudbal, pripremio mi je ovaj oproštaj, da sve to savršeno zaokruži. Što se mene tiče, ostavio sam sve na terenu, dao sam sve. Odlazim bez ičega jer sam sve uložio u svoje timove i reprezentaciju", naveo je Giljermo Očoa.

Očoa je najavio da će se povući od igranja za reprezentaciju Meksika nakon ovogodišnjeg Mundijala, a 40-godišnji meksički golman je u utakmici protiv Češke postao jedini igrač pored Kristijana Ronalda i Lionela Mesija koji je igrao na šest Svetskih prvenstava.

Češka - Meksiko Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Reprezentacija Meksika je u Meksiko Sitiju pobedila selekciju Češke 3:0, u utakmici poslednjeg, trećeg gola Grupe A, a Očoa je u igru ušao u 78. minutu.

Selekcija Meksika se plasirala u šesnaestinu finala Svetskog prvenstva, pošto je takmičenje u Grupi A završila na prvom mestu na tabeli sa devet bodova.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir