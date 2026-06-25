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Selektor fudbalske reprezentacije Češke Miroslav Koubek izjavio je nakon eliminacije sa Svetskog prvenstva, da smatra da je njegova ekipa, uprkos lošoj igri, trebalo da osvoji više bodova iz prve dve utakmice grupne faze, kao i da veruje da je remi protiv selekcije Južne Afrike bio ključan faktor u neuspehu njegovog tima da se plasira u šesnaestinu finala Mundijala.

"Iako nastupi, posebno u prve dve utakmice, nisu bili dobri, trebalo je da osvojimo više bodova iz njih. Nismo bili daleko od toga. Remi sa Južnom Afrikom je bio presudan, dozvolili smo da nam pobeda izmakne nesrećnim penalom. To se ispostavlja ključnim, da imamo samo jedan bod. Nastupi sigurno nisu bili dobri, ali je postojala šansa za prolazak dalje", naveo je Koubek na konferenciji za novinare, a preneo češki "ČT sport".

1/5 Vidi galeriju Češka - Meksiko Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Reprezentacija Češke je eliminisana sa Svetskog prvenstva, pošto je u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe A, u Meksiko Sitiju izgubila od selekcije Meksika 0:3.

Selekcija Češke je tako takmičenje u grupnoj fazi završila na poslednjem, četvrtom mestu na tabeli Grupe A sa jednim bodom. ; Češki fudbaleri su u prvom kolu izgubili od Južne Koreje 1:2, dok su u drugom kolu odigrali nerešeno protiv Južne Afrike 1:1.

"Trebalo je da odigramo bolju ulogu u ovoj grupi. Ali sve je razvoj, proces. Put je važan. Verujem da smo u stanju da pratimo taj put i da se usavršavamo dok inoviramo kadrove našeg tima", rekao je Koubek.

Koubek je naveo da ne planira da podnese ostavku i da želi da "ispuni" svoj ugovor sa Fudbalskim savezom Češke.

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