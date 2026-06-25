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Fudbaleri Tunisa i Holandije u noći između četvrtka i petka (01.00) igraju meč trećeg kola svoje grupe na Mundijalu.

Foto galerija iz Hjustona Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 2

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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