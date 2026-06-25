Susret je na programu u noći između četvrtka i petka (01.00).
FIFA WC 2026
HOLANDIJA I TUNIS U MEĐUSOBNOM OKRŠAJU: Evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča
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Fudbaleri Tunisa i Holandije u noći između četvrtka i petka (01.00) igraju meč trećeg kola svoje grupe na Mundijalu.
Foto galerija iz Hjustona Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 2
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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