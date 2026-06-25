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Austrijski mediji nisu štedeli selektora zbog ovakvog tretmana prema rekorderu nacionalnog tima, koji iza sebe ima sasvim solidnu sezonu u dresu Crvene zvezde. Rangnik je kritike pokušao da opravda kratkim odgovorom:

"Arnautović ne može da izdrži ni sat vremena na terenu."

1/4 Vidi galeriju Marko Arnautović gol na meču Austrija - Jordan Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, Dean Mouhtaropoulos / Getty images / Profimedia, GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia

Javnost besna, javio se bivši kapiten

Ova izjava, koja je očigledno poslužila kao pokriće za taktičke zamisli selektora pre nego kao realno objašnjenje forme iskusnog špica, dodatno je razbesnela tamošnju javnost. Među prvima je burno reagovao Aleksandar Dragović, bivši kapiten Austrije, koga je Rangnik, podsetimo, precrtao iz državnog tima odmah po dolasku na funkciju.

U svojoj kolumni za austrijski list "Hojte", Dragović je oštro napao selektora zbog odnosa prema Arnautoviću.

"Prilično me je iznenadila izjava Ralfa Rangnika da Marko ne može da odigra ni 60 minuta, a da se ne rizikuje povreda zbog koje bi propustio Mundijal", napisao je Dragović, a potom dodao:

"Ponekad je jednostavno bolje ućutati. Selektor ima drugačiji pogled i on je taj koji preuzima odgovornost za odluke. Ipak, ostajem pri svom stavu: Marko je naš najbolji napadač, pa makar bio i na 70 odsto svojih mogućnosti."

Foto: ROBERT JAEGER / AFP / Profimedia

"Hrvati bi Modrića odmah izabrali za predsednika"

U nastavku kolumne, Dragović se osvrnuo na primer Luke Modrića kao dokaz da su godine u modernom fudbalu samo broj.

"Luka Modrić sa svojih 40 godina jasno pokazuje da krštenica nije presudna. Iz ugla odbrambenog igrača, on je savršen saigrač na terenu. Možete da mu dodate 150 lopti, a on će izgubiti jedva jednu. Iako ima 200 nastupa za Hrvatsku, stekne se utisak da on jednostavno ne može da prestane da igra. Potpuno ga razumem. Nije bitno da li je igrač mlad ili star, već da li poseduje kvalitet ili ne. Hrvati bi ga, uostalom, odmah izabrali za predsednika države", slikovit je bio bivši defanzivac Zvezde.

1/9 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Ronaldo ima samo jednu misiju

Na samom kraju, Austrijanac se dotakao i prve zvezde Portugalije, Kristijana Ronalda, koji i dalje pomera granice.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Izuzetno mi je drago zbog povratničkog pogotka Kristijana Ronalda. Tokom čitave karijere se suočavao sa kritikama i uvek je znao kako da uzvrati udarac. Iako Uzbekistan nije bio pravi reper njegove trenutne forme, CR7 sa 41 godinom više nikome ništa ne mora da dokazuje. Njegov cilj je potpuno jasan: želi titulu svetskog šampiona."

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