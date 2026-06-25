Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski uspeh plasmanom u nokaut fazu Svetskog prvenstva nakon pobede nad Katarom rezultatom 3:1, ali nekadašnji as ove reprezentacije, Marko Topić smatra da rezultat ne sme da prikrije određene probleme u igri „Zmajeva“.

Legendarni napadač BiH istakao je da je najvažnije da je ostvaren cilj, ali je upozorio na velike oscilacije u igri, posebno u veznom redu i odbrani.

- Pobeda je najvažnija i to se na kraju gleda. To je bio cilj. Alajbegović je čudo od igrača, daleko najbolji na utakmici. Međutim, bilo je mnogo oscilacija. Protivnici su nam nekoliko puta lako ulazili u peterac i stvarali prilike. Bajraktarević je u poslednje vreme upao u rupu, nadam se da će se to promeniti protiv Amerike. Vezni red i odbrana bili su dosta loši. Neka ozbiljnija ekipa bi to kaznila, kao što je Švajcarska – rekao je Topić za Sportsport.ba.

Posebne pohvale uputio je Kerimu Alajbegoviću, za kojeg smatra da je bio jedini igrač koji je u potpunosti opravdao očekivanja.

- Edin Džeko i Demirović nisu bili na svom nivou. Jedino je Alajbegović u potpunosti zadovoljio. Demirović se mnogo troši, ali bez konkretnog učinka. Zato mi nije jasno zašto ne ulaze Jovo Lukić ili Tabaković. Žao mi je Jove, postigao je gol i sada ga nema nigde. Ako jednom napadaču ne ide, logično je da šansu dobije drugi. To mi nije najjasnije, ali pobedi se ne sme gledati u zube - poručio je Topić.

1/4 Vidi galeriju Jovo Lukić Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Hasan Bratic / Sipa Press / Profimedia

Ipak, naglašava da kritike ne umanjuju istorijski rezultat koji je reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila.

- Ne možemo reći da smo protiv Švajcarske bili bolji 60 minuta. Treba malo pogledati u ogledalo i priznati greške. Uvek kažem ono što mislim. Kritike nisu zlonamerne, već služe da se neke stvari poprave i da ekipa napreduje – dodao je bivši golgeter.

1/8 Vidi galeriju Jovo Lukić Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Topić je govorio i o radu selektora Sergeja Barbareza, sa kojim je svojevremeno delio svlačionicu reprezentacije.

– Barbarez je dobio šansu i odveo nas na Svetsko prvenstvo. Zaslužuje pohvale, kao i svi ljudi oko njega. Napravili su mnogo dobrih poteza i pogodili sa smenom generacije. Da su ostali stariji igrači, možda danas ne bismo imali Bajraktarevića, Alajbegovića ili Muharemovića. Napravljen je istorijski rezultat, prošli smo u drugu rundu i svi smo srećni zbog toga. Ali isto tako treba reći kada nešto nije kako treba – zaključio je Topić.