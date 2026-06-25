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Svetska fudbalska federacija (FIFA) povukla je radikalan potez i otvorila vrata povratku ruskih selekcija na međunarodne turnire, što predstavlja presedan u modernom sportu.

1/6 Vidi galeriju POTPUNI DEBAKL SRBIJE U MOSKVI: Rusija RAZBILA Piksijeve Orlove, NESMOTRENOST Gajića prelomila meč! Foto: Evgenia Novozhenina Reuters, Olga MALTSEVA / AFP / Profimedia

Krovna organizacija, na čelu sa Đanijem Infantinom, zvanično je potvrdila da su sve članice saveza dobile pozivnice za premijerno izdanje Svetskog prvenstva za igrače do 15 godina (U15).

Ovaj istorijski turnir održaće se od 22. do 31. oktobra u Azerbejdžanu, a među učesnicima će se naći i mlada reprezentacija Rusije. To će biti njihovo prvo zvanično takmičenje pod okriljem FIFA još od uvođenja rigoroznih sankcija u februaru 2022. godine.

Iako ova odluka deluje kao grom iz vedra neba, teren za povratak Rusa pažljivo je pripreman mesecima unazad. Prvi čovek svetskog fudbala, Đani Infantino, još u februaru je javno nagovestio ovakav epilog, otvoreno lobirajući za ukidanje sportske blokade, barem kada su u pitanju najmlađi.

Moramo to da uradimo. Barem na nivou omladinskih selekcija. Ta zabrana apsolutno ništa nije postigla. Rigorozne sankcije samo su stvorile kontraefekat, izazivajući još više frustracije i mržnje među narodima, umesto da donesu rešenje.

Đani Infantino

Iako su im vrata zvaničnih evropskih i svetskih prvenstava bila čvrsto zatvorena, ruski fudbal nije nestao u karantinu. Muška seniorska reprezentacija Rusije pronalazila je načine da ostane aktivna, igrajući prijateljske utakmice van zvaničnog kalendara sa zemljama koje im nisu uvele sportske blokada

Zahvaljujući tome, „Zbornaja komanda“ je uspela da zadrži visok rejting i trenutno zauzima visoko 34. mesto na zvaničnoj FIFA rang listi. Sa druge strane, ženska seniorska reprezentacija Rusije drži još bolju poziciju i nalazi se na 27. mestu svetske hijerarhije.

Povratak U15 selekcije u Azerbejdžanu mnogi vide kao „probni balon“ i prvi, ključni korak ka potpunom povratku ruskog fudbala u svetske okvire, što će nesumnjivo izazvati burne reakcije i duboke podele u sportskoj javnosti.