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Naime, dve žene su poginule nakon zajedničkog gledanja utakmice kada je na njih naleteo vozač i pregazio ih na ulici.

Hitna pomoć brzo je reagovala, dve žene prevezene su u obližnju bolnicu, ali tamo je mogla biti samo konstatovana smrt. Za osumnjičenim se još uvek traga, a ova vest potresla je čitav grad u kom se igraju i utakmice Svetskog prvenstva.

Kamere za nadzor na ulici snimile su osumnjičenog, identifikovanog kao 26-godišnji David J. Zapata-Vera, kako velikom brzinom prolazi kroz raskrsnicu, udara dve žene i odbacuje ih u vazduh. Očevidac događaja tvrdio je da je Zapada Vera pritisnuo gas kada se na semaforu zatvaralo zeleno svetlo, proleteo je kroz raskrsnicu i pregazio dve žene.

U Nju Džerziju biće odigrano i finale ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.

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Boban Rajović navija za BIH u Sijetlu Izvor: Instagram/rajovicboban