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Na ovom Mundijalu prvi put učestvuje čak 48 ekipa podeljenih u 12 grupa.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

U nokaut fazu plasiraće se čak 32 ekipe, po dve najbolje iz svake grupe i osam najboljih trećeplasiranih što stvara dodatni problem i otvara prostor za kalkulacije.

Naime ovaj format stvorio je i dodatne scenarije u kojima timovi mogu da igraju određen rezultate kako bi se kvalifikovali ili, pak, izabrali naredne protivnike. Zato će poslednje kolo grupne faze biti poseban test za ovaj format.

Sa 32 tima, matematika je bila jednostavna. Osam grupa po četiri tima, po dva najbolja prolaze dalje.

Dodavanjem još 16 selekcija, FIFA je morala da pronađe način da dođe do simetrične nokaut faze. Nije postojalo idealno rešenje.

Prvobitni plan je bio da se napravi 16 grupa po tri tima. Dva idu dalje, tako da se napravi 1/16 finala.

Ali, postojao je jedan problem. Grupe od tri tima značile su pojedinačne utakmice i oni u finalnom meču grupe bi tačno znali šta im je potrebno za kvalifikovanje.

Ovako trenutno izgleda tabela trećeplasiranih timova

Za sada su kompletirane grupe A, B i C.





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Пласман обезедио Sofascore

Dve utakmice su pod lupom u poslednjem kolu.

Australija - Paragvaj (petak 04.00)

Austrija - Alžir (nedelja 04.00)

Sve četiri ekipe trenutno imaju po tri boda u svojim grupama i slučaju da odigraju nerešeno svoje međusobne duele plasiraće se u nokaut fazu.

Pošto dve grupe završavaju pre meča Australije, timovi će imati bolju predstavu da li će četiri boda biti dovoljna.

Još je povoljnika grupa J, koja poslednja završava grupnu fazu. Austrija i Alžir će definitivno znati koji rezultat je potreban za prolazak dalje.

Nakon što je bio žrtva 1982, Alžir bi 2026. mogao biti onaj koji vara. Tada se Zapadna Nemačka suočila sa Austrijom u poslednjoj utakmici grupe. Tesna pobeda Nemaca bi oba tima poslala dalje. To se i dogodilo, bilo je 1:0, a Alžir je eliminisan.

1/5 Vidi galeriju Jordan - Alžir Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Bob Kupbens/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Matthew Huang/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Još jedan problem

Uz sve ovo, raspored utakmica trećeplasiranih ekipa određuje se na osnovu toga koje grupe obezbeđuju prolazak dalje.

Šta to znači? Drugoplasirani u grupi J igraće protiv pobednika grupe H, u kojoj je Španija trenutno na vrhu tabele.

Austrija i Alžir će znati kako izgleda 1/16 finala. Mogli bi da se nađu u poziciji gde je treće mesto povoljnije od drugog.

Umesto da igra na nerešen rezultat, Austrija bi mogla da odluči da izgubi i izabere lakšeg protivnika u šesnaestini finala.

Vreme može igrati ulogu. Ukoliko oluja prouzrokuje pauziranje meča, FIFA kaže da ostale utakmice neće biti prekinute.

Ako se utakmice Australija – Paragvaj i Austrija – Alžir završe nerešeno, verovatno će se postaviti pitanje integriteta formata.

Možda će to biti razlog da se turnir vrati na savršen broj. Izgleda da će pre imati 64, nego 32 tima.