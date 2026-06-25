Slušaj vest

Fudbaleri Bosne i Hercegovine ostvarili su istorijski uspeh plasmanom u nokaut fazu Svetskog prvenstva! Do ovog neverovatnog rezultata stigli su velikom pobedom nad Katarom od 3:1, a mrežu rivala tresli su Kerim Alajbegović i Ermin Mahmić, uz autogol Mahmuda Abunade.

Ipak, senku na ovo istorijsko slavlje bacilo je skandalozno ponašanje kapitena, najboljeg igrača i apsolutnog lidera tima, Edina Džeka.

Iskusni napadač je bio vidno besan zbog izmene koju je u 64. minutu napravio selektor Sergej Barbarez. Šef stručnog štaba je odlučio da umesto Džeka u igru uvede Ermina Mahmića, što se ispostavilo kao genijalan potez, jer je upravo Mahmić kasnije postigao ključni gol za 3:1 i rešio pitanje pobednika.

1/6 Vidi galeriju Edin Džeko na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Stu Forster / Getty images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dok je napuštao teren, Džeko je nezadovoljno širio ruke i gunđao sebi u bradu, da bi po dolasku na klupu besno bacio flašicu s vodom. TV kamere su zabeležile da je tom prilikom izgovorio i neke prilično teške reči, očigledno upućene selektoru Barbarezu...

Ipak, strasti su se nakon meča očigledno smirile. Prvi korak ka spuštanju tenzija napravio je sam selektor, koji je na konferenciji za medije biranim i lepim rečima govorio o Džeku, pametno zaobišavši temu njegovog incidenta prilikom izmene.

Sada se oglasio i sam Edin Džeko i definitivno ugasio požar. Kapiten je na svojim društvenim mrežama podelio galeriju fotografija sa utakmice i zajedničkog slavlja sa navijačima, uz kratku, ali jasnu poruku: "Porodica", praćenu plavo-žutim srcima i zastavama Bosne i Hercegovine, čime je stavio tačku na priče o sukobu u ekipi.

Foto: Screenshot / Facebook