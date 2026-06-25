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Influenserka Suzi Kortez, poznata kao jedna od najodanijih i najkontroverznijih obožavateljki Lionela Mesija, obećala je nesvakidašnji način proslave ukoliko Argentina ponovo osvoji titulu svetskog prvaka.

Prema njenim rečima, slavlje će nadmašiti sve što je do sada radila u znak podrške slavnom fudbaleru.

"Već sam radila tetovaže kako bih proslavila Mesijeve uspehe, ali ovog puta želim da uradim nešto još veće i upečatljivije", izjavila je za Band.

"Planiram nove tetovaže na intimnim delovima tela i verujem da će to biti omaž koji će iznenaditi i šokirati svet."

Kortez je i ranije privlačila pažnju javnosti zbog svog divljenja Mesiju. Međunarodnu popularnost stekla je tokom godina njegove dominacije u Barseloni, kada je redovno obeležavala njegove uspehe fotografijama, objavama na društvenim mrežama i tetovažama posvećenim kapitenu Argentine.

1/8 Vidi galeriju Suzi Kortez toliko je opsednuta Mesijem da je morao da je blokira na mrežama Foto: Profimedia

Iako je Brazilka, Suzi Kortez otvoreno ističe da navija za reprezentaciju Argentine.

"Oduvek sam se više poistovećivala sa argentinskim fudbalom, strašću njihovih navijača i istorijom nacionalnog tima. Veliki sam poštovalac Lionela Mesija i njegovu karijeru pratim već dugi niz godina."

Pored tetovaža, influenserka je nagovestila da priprema i dodatna iznenađenja tokom turnira.

"Pripremam nekoliko posebnih akcija i iznenađenja za utakmice Argentine u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni koji me prate znaju da fudbal doživljavam sa mnogo strasti, kreativnosti i pozitivne energije."

Njeni planovi dolaze i u kontekstu ranijih tvrdnji koje uključuju Mesijevu suprugu Antonelu. Kortez je više puta navodila da ju je Antonela blokirala na društvenim mrežama nakon što je javno iskazala divljenje argentinskom fudbaleru.

Manekenka takođe tvrdi da je upravo taj sukob doprineo tome da joj bude onemogućen dolazak na finale MLS kupa 2025. godine, u kojem je učestvovao Inter Majami, što je opisala kao veoma neprijatno iskustvo.

Bivša pobednica takmičenja „Mis Bum Bum“ u Brazilu ranije je bila povezivana i sa kontroverzama oko Đerara Pikea. Prema njenim tvrdnjama, bila je među ženama kojima je nekadašnji reprezentativac Španije navodno slao eksplicitne fotografije dok je još bio u vezi sa pevačicom Šakirom.