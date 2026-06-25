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"Čitao sam da će Žoze doći i odstraniti neke od najboljih igrača koji su navodno pravili probleme. Ne, ne. Ja želim te igrače, želim najbolje igrače. Moj zadatak je da pronađem način da od njih napravim tim i da izbegnem probleme o kojima sam čitao da su postojali prethodnih sezona", rekao je Murinjo.

On je naglasio da posedovanje vrhunskih fudbalera ne smatra problemom.

"Imati najbolje igrače je najbolji problem koji jedan trener može da ima. Pravi problem nastaje kada imate igrače koji nisu dovoljno dobri", istakao je Portugalac.

1/4 Vidi galeriju Žoze Murinjo na klupi Benfike Foto: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Govoreći o dosadašnjoj karijeri, Žoze Murinjo je kao najbolju svlačionicu koju je vodio izdvojio onu u Real Madridu, a osvrnuo se i na aktuelno Svetsko prvenstvo.

"Želite istinu? Voleo bih da igrači Reala izgube i odu na odmor, jer želim da ih što pre imam na raspolaganju za pripreme", rekao je Morinjo, uz objašnjenje da mu je prioritet da reprezentativci što ranije završe obaveze i priključe se klubu.

Na kraju je priznao da bi jednog dana voleo da se oproba i kao selektor nacionalnog tima, iako je, kako kaže, svakodnevni rad u klubovima ono što mu najviše odgovara.

Govoreći o favoritima na Svetskom prvenstvu, izdvojio je reprezentacije Englenske, Francuske, Španije, Argentine, Brazila i Portugala.