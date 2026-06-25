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U samom centru Njujorka došlo je do žestokog navijačkog sukoba koji je podigao veliku prašinu.

Vrela južnoamerička krv proključala je na čuvenom Tajms Skveru, gde su se navijači okupili i pravili uvertiru pre polaska ka "MetLife" stadionu u Nju Džersiju.

Iako su se na istoj lokaciji nalazile i pristalice nemačke reprezentacije, do incidenta i opšte tuče došlo je, potpuno neočekivano, unutar ekvadorskog tabora.

1/6 Vidi galeriju Ekvador - Kurasao, Mundijal 2026 Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia

Naime, u klinč su ušle dve zaraćene grupe navijača dva najveća i najpopularnija ekvadorska kluba – LDU Kita i Barselone iz Gvajakila.

Ono što je počelo kao verbalno prepucavanje brzo je preraslo u fizički obračun. Sevale su pesnice, a u sekundi se stvorila ogromna gužva u koju se umešao veliki broj navijača Ekvadora, pa je njujorška policija morala hitno da interveniše kako bi smirila razjarene klupske neistomišljenike pre nego što krenu na stadion da zajedno bodre nacionalni tim.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: