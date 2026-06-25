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Meksiko je pobedom nad Češkom (3:0), postao tek šesta reprezentacija u istoriji Mundijala koja je grupnu fazu završila sa tri trijumfa i bez primljenog gola.

Češka - Meksiko Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Meksiko je u prvom kolu savladao Južnu Afriku sa 2:0, u drugom Južnu Koreju sa 1:0 , pa će u šesnaestinu finala ući kao osvajač grupe A sa svih devet bodova.

Osim Meksika, ovakav podvig su na Svetskom prvenstvu napravili još Holandija (1974), Brazil (1986), Italija (1990), Argentina (1998) i Urugvaj (2018). Zanimljivo, niko od ovih ekipa kasnije nije osvojio taj Mundijal.

Do kraja grupne faze ovogodišnjeg Mundijala će i Argentina će imati priliku da uradi istu stvar i treba im samo pobeda protiv Jordana bez da prime pogodak.

Meksikanci će narednih dana saznati ime protivnika u šesnaestini finala, a to će biti neka od osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

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Norvežani oduševili svet svojim navijanjem Izvor: Kurir