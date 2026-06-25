"Zar je važno ko je počeo utakmicu, ko je ušao sa klupe, ko je postigao gol i ko odbranio? Zar je važno šta kažu stručnjaci? Smemo li igrati sa dvojicom napadača, koji igrač mora igrati, jesmo li samo prosečna reprezentacija, moramo li baš sve pobediti sa 3:0 i znači li išta priča da ovako ne možemo protiv Amerikanaca? A MI smo ispisali fudbalsku istoriju. MI smo učinili narod srećnijim i ponosnijim nego ikada. MI smo ujedinili narod. MI smo stvorili nove idole. I zato je važno nešto drugo. Važno je da sanjamo svoje snove. Važno je da smo zajedno. Važno je da se zastava naše Bosne i Hercegovine već mesec dana vijori na najvećoj svetskoj fudbalskoj sceni. Važno je da stvaramo svetliju budućnost. Važno je da smo ponosni. I da imamo na koga biti ponosni. Raduj se Bosno i Hercegovino, raduj se svim srcem", napisao je Barbarez.