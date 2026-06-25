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Šik (30), član nemačkog kluba Bajer Leverkuzen, saopštio je odluku putem društvenih mreža, navodeći da je završio svoje poglavlje u dresu nacionalnog tima.

1/5 Vidi galeriju Češka - Meksiko Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

"Danas se završava moje poglavlje u reprezentaciji", poručio je Šik.

Za reprezentaciju Češke odigrao je 56 utakmica i postigao 26 golova, nakon što je debitovao 2016. godine protiv Malte.

Na poslednjem Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku nije uspeo da postigne gol, a Češka je završila grupnu fazu na poslednjem mestu sa jednim osvojenim bodom.

Šik je nastupio i na dva Evropska prvenstva, a posebno se istakao na Evropskom prvenstvu 2020, gde je podelio titulu najboljeg strelca sa Kristijanom Ronaldom, postigavši pet golova.

Jedan od njegovih najpoznatijih pogodaka bio je protiv Škotske, kada je sa polovine terena lobovao golmana u pobedi od 2:0.

Češka je na tom turniru stigla do četvrtfinala, što je jedan od najvećih uspeha u novijoj istoriji reprezentacije.