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FIFA je zvaničnim pismom obavestila sve svoje članice da je Fudbalski savez Nepala suspendovan do daljeg i da je istog trenutka izgubio sva prava koja proizilaze iz članstva u ovoj organizaciji.

Ova drakonska kazna znači da reprezentacija Nepala, kao i svi klubovi iz ove zemlje, do ukidanja suspenzije imaju apsolutnu zabranu učešća u svim međunarodnim takmičenjima. Pored toga, njihovim zvaničnicima, trenerima i igračima ukinuto je pravo na korišćenje bilo kakvih razvojnih programa, kurseva ili obuka pod okriljem FIFA i Azijske fudbalske konfederacije (AFC).

FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

U dopisu je upućeno i oštro upozorenje svim ostalim članicama svetske kuće fudbala, kojima je najstrože zabranjen bilo kakav dalji sportski kontakt ili saradnja sa Nepalom dokle god je suspenzija na snazi.

Iako FIFA u zvaničnom saopštenju nije u detalje precizirala sve motive za ovako drastičan korak, jasno se navodi da je suspenzija direktna posledica grubog mešanja politike u sport.

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