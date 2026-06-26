Pogledajte kako je Ekvador preokrenuo utakmicu protiv Nemačke i obezbedio plasman u nokaut fazu Mundijala kroz najzanimljivije trenutke.
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OVO JE DEFINITVNO NAJLUĐI MEČ NA MUNDIJALU! Pogledajte kako je Ekvador preokrenuo protiv Nemačke i otišao u NOKAUT FAZU Svetskog prvenstva! VIDEO
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U sklopu poslednjeg kola u grupi E, fudbaleri Ekvadora napravili su veliku senzaciju. Pobedom posle preokreta od 2:1 srušili su moćnu Nemačku i plasirali se u nokaut fazu Mundijala.
Ekvador - Nemačka Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa ove utakmice:
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