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U sklopu poslednjeg kola u grupi E, fudbaleri Ekvadora napravili su veliku senzaciju. Pobedom posle preokreta od 2:1 srušili su moćnu Nemačku i plasirali se u nokaut fazu Mundijala.

Ekvador - Nemačka Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Ovo su najzanimljiviji momenti sa ove utakmice:

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