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Životni stil Kristijana Ronalda uslovio je da se često nalazi na putovanjima.

I to ne onim kraćim.

1/4 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo - privatni avion Foto: Instagram

Fudbaler rođen na ostrvu Madeira, udaljenom gotovo 1.000 kilometara od Lisabona, uklopio je brojne obaveze u fudbalu, sponzorstvima, porodičnim obavezama, ličnog brendiranja, tako što se odlučio za ulaganje u privatni avion.

Raskošan dizajn

Ronaldova fascinacija avionom nije proistekla samo iz cene, već i iz činjenice da se radi o avionu koji ima sposobnosti ultra-dugog dometa.

Proizvođač ovaj tip letelice opisuje kao „luksuzni hotel sa krilima“, što se poklapa sa nizom karakteristika koje ovaj model nudi.

Kabina je opremljena 4K zabavnim sistemom, naprednom „Soleil“ rasvetom koja automatski reguliše svetlost prema biološkom ritmu putnika, kao i „Nuage“ sedištima koja su projektovana da rasterete kičmu tokom dugih letova. Tu je i „Bombardier l'Opera“ audio sistem, dok vlasnik, u ovom slučaju Ronaldo, može u potpunosti da personalizuje unutrašnji raspored, stil kabine, pa čak i izgled spoljašnjosti.

Naravno, sve to krasi izuzetan i raskošan dizajn, u skladu sa stilom života Kristijana i njegove izabranice Georgine.

Ronaldo je u jednom intervjuu otkrio da je "Bombardier Global Express XRS" njegova najskuplja investicija.

Spoljašnjost podseća na Ronaldov karakter, koji izražava njegovu želju za dominacijom. Avion je ofarban u tamnu boju, kontra velikoj većini aviona bele boje.

Sam Ronaldo je dizajnirao unutrašnjost aviona. Ona je podeljena na više različitih prostorija, jedna koja služi za sastanke, jedna koja služi za odmor, takođe i privatna spavaća soba za Kristijana i Georginu. Tu je i kuhinja koju svi komentarišu kao neverovatan deo u celoj priči.

Naravno, sve je napravljeno u najluksuznijem mogućem stilu, a sve sa ciljem da putnici maksimalno uživaju i da ne osete zamor prilikom leta.

Avion sa fantastičnim performansama

Sam avion ima težinu od 44.500 kilograma, a domet jednog leta bez punjenja goriva je 11.205 km. Avion može da leti na najvećoj visini od 16.545 metara.

Cena ovog aviona u polovnom stanju varira između 12 i 22 miliona evra u zavisnosti o godini proizvodnje. Nov model košta čak 59 miliona evra.

No, tek slede troškovi vlasnika. Prema proračunima, Ronaldo godišnje za posadu, održavanje i smeštaj u hangaru izdvoji oko 1.2 miliona evra.

Specijalno dizajnirana krila smanjuju uticaj turbulencija, a najnoviji bezbednosni sistemi obezbeđuju miran let.