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Rade Bogdanović, fudbalski analitičar, žestoko se obrušio na Tori Penso, glavnog sudiju meča Ekvador - Nemačka.

Ekvador je slavio sa 2:1 i tako obezbedio nokaut fazu. Međutim, u prvi plan je izbila Tori Penso, jedna od nekoliko žena sudija.

Rade Bogdanović, Mundijal 2026 Foto: Prinstkrin, Prinscreen, Printskrin

Amerikanka je često svojim odlukama iritirala fudbalere oba tima, a to nije promaklo iskusnog oku Bogdanovića.

Tori Penso, Mundijal 2026
Tori Penso, Mundijal 2026 Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

- Mislim da sudija nije na nivou Svetskog prvenstva. Da me žene pogrešno ne shvate i da ne bih navukao neko udruženje protiv sebe. Ovo je profesionalno. Stvarno je loše odradila posao i treba bolje da se spremi. Kao i VAR. Ali, ona je na terenu i morala je neke stvari da vidi. Ipak je ovo Svetsko prvenstvo.

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