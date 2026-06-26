- Mislim da sudija nije na nivou Svetskog prvenstva. Da me žene pogrešno ne shvate i da ne bih navukao neko udruženje protiv sebe. Ovo je profesionalno. Stvarno je loše odradila posao i treba bolje da se spremi. Kao i VAR. Ali, ona je na terenu i morala je neke stvari da vidi. Ipak je ovo Svetsko prvenstvo.