"AKO SU MU SVASTIKE, DOBRO ĆE PROĆI": Nova hit izjava Radeta Bogdanovića
Fudbalska reprezentacija Ekvadora savladala je Nemačku sa 2:1 i izborila plasman u nokaut fazu na Svetskom prvenstvu.
Velike zasluge za istorijski uspeh idu na račun selektora Sebastijana Andresa Bekasesea.
Argentinski stručnjak italijanskog protekla poznat je po svojoj dugoj kosi. Po završetku utakmice, Bekasese se prvo radio sa svojim igračima i stručnim štabom, a zatim skočio na tribinu kako bi se zagrlio sa svojoj suprugom.
Tu je bilo još nekoliko devojaka, a ta scena nije promakla fudbalskom analitičaru Radetu Bogdanoviću.
- Selektor im se lepo radovao, otišao je na tribinu da se raduje sa suprugom. Video sam i par žena oko nje. Ako su mu svastike, dobro će proći.
Imao je Bogdanović i komentar na račun frizure selektora.
- Atipično je da je iz Italije sa ovom frizurom. Ali, zalužio je ovaj uspeh, pošteno.
BONUS VIDEO: