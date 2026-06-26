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Fudbalska reprezentacija Ekvadora savladala je Nemačku sa 2:1 i izborila plasman u nokaut fazu na Svetskom prvenstvu.

Velike zasluge za istorijski uspeh idu na račun selektora Sebastijana Andresa Bekasesea.

1/7 Vidi galeriju Rade Bogdanović, Mundijal 2026 Foto: Prinstkrin, Prinscreen, Printskrin

Argentinski stručnjak italijanskog protekla poznat je po svojoj dugoj kosi. Po završetku utakmice, Bekasese se prvo radio sa svojim igračima i stručnim štabom, a zatim skočio na tribinu kako bi se zagrlio sa svojoj suprugom.

Tu je bilo još nekoliko devojaka, a ta scena nije promakla fudbalskom analitičaru Radetu Bogdanoviću.

- Selektor im se lepo radovao, otišao je na tribinu da se raduje sa suprugom. Video sam i par žena oko nje. Ako su mu svastike, dobro će proći.

Andreas Bekasese Foto: Printskrin

Imao je Bogdanović i komentar na račun frizure selektora.

- Atipično je da je iz Italije sa ovom frizurom. Ali, zalužio je ovaj uspeh, pošteno.

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