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Škotska glumica Karen Gilan doputovala je u Majami kako bi podržala svoj nacionalni tim na meču protiv Brazila.

"Suknjice" se nisu dobro provele pošto su poražene sa 0:3 i sada kao trećeplasirana ekipa čekaju rasplet situacije u ostalim grupama.

Brazil - Škotska Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

 No, za zvezdu filmova "Džumandži" i "Čuvari galaksije" tu nije bio kraj nedaća.

Ona je na odlasku iz Majamija završila u pogrešnom autobusu. Umesto onom koji prevozi navijače Škotske, našla se u busu koji je predvodio navijače Brazila.

Škotska glumica je na društvenim mrežama opisala svoje traumatično iskustvo.

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