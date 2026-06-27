Karen Gillan, škotska glumica, doživela je nezaboravno iskustvo na Mundijalu kada je ušla u pogrešan autobus, umesto navijačkog.
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KAKAV DANAK NEISKUSTVU: Slavna holivudska glumica otišla na Mundijal, pa ušla u pogrešan bus! Opisala je svoje traumatično iskustvo
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Škotska glumica Karen Gilan doputovala je u Majami kako bi podržala svoj nacionalni tim na meču protiv Brazila.
"Suknjice" se nisu dobro provele pošto su poražene sa 0:3 i sada kao trećeplasirana ekipa čekaju rasplet situacije u ostalim grupama.
Brazil - Škotska Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia
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No, za zvezdu filmova "Džumandži" i "Čuvari galaksije" tu nije bio kraj nedaća.
Ona je na odlasku iz Majamija završila u pogrešnom autobusu. Umesto onom koji prevozi navijače Škotske, našla se u busu koji je predvodio navijače Brazila.
Škotska glumica je na društvenim mrežama opisala svoje traumatično iskustvo.
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