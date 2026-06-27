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Fudbalska legenda Lionel Mesi na daleke destinacije putuje svojim prilagođenim privatnim avionom "Galf Stream G 650" iz 2004. godine.

Avion je procenjen na oko 15 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi - privatni avion Foto: Instagram, Printskrin

Brendiran po želji fudbalera

Mesi je ovaj avion kupio 2018. godine, kako bi sebi i svojoj porodici olakšao putovanja, pre svega na realciji Majami - Buenos Ajres.

Mesijev avion je lako uočljiv, gde god da se pojavi. Brendiran je od strane samog fudbalera. Na repu se nalazi njegov kultni dres sa brojem 10, a na stepenicama kojima se ulazi u avion ispisana su imena njegove supruge Antonele i njihova tri sina - Tijaga, Matea i Ćira. Bila je to njegova želja.

Avion je namenjen za boravak 16 osoba i podeljen je u tri odvojene zone, projektovane za ručavanje, zabavu i odmor.

Enterijer sadrži 16 vrhunskih kožnih sedišta koja se lako pretvaraju u osam ležajeva. Avion ima dva kupatila, dve kuhinje i napredni sistem za cirkulaciju 100 odsto svežeg vazduha.

Avion pozajmljuje drugima

Zanimljivo je da kada porodica Mesi ne koristi avion, on može da se iznajmi klijentima za luksuzne čarter letove. Mesi na taj način nadoknađuje značajne godišnje izdatke održavanja, a koje iznose oko milion evra.

O kakvoj osobi se radi, govori i detalj da je Mesi tokom korone 2020. godine svoju letelicu stavio na raspolaganje saigračima iz reprezentacije kako bi mogli da putuju iz svojih klubova u Evropi na pripreme reprezentacije u Argentini. Tako su Akunja, Okampos, Dibala, Otamendi, Fojt i još neki igrači mogli da stignu na kvalifikacije protiv Ekvadora u Bolivije u sklopu takmičenja za Mundijal u Kataru. Podsetimo, Argentina je tada postala šampion sveta.

Avion je dugačak 29 metara, širok 28 metara i visok osam metara.