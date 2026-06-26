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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u šesnaestini finala protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Taj meč je na programu 2. jula u San Francisku.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

"Zmajevi" kao trećeplasirana ekipa iz Grupe B idu u nokaut fazu, dok je SAD pobednik svoje grupe.

Tim selektora Sergeja Barbareza imao je opciju da igra protiv Nemačke, ali Japan nije uspeo da pobedi Švedsku, pa je to spojilo Bosance i Amerikance u međusobnom duelu.

SAD igra sjajno na ovom turniru, glatko su savladali Paragvaj i Australiju, i već posle dva kola osvojili prvo mesto u svojoj grupi.

Pobednik ove utakmice igraće u osmini finala u Sijetlu protiv pobednika meča u kome se sastaju prvoplasirana ekipa iz Grupe G (Egipat, Iran ili Belgija) i jedne od trećeplasiranih ekipa.