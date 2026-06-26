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Grupna faza na Svetskom prvenstvu biće završena u nedelju.

Već istog dana počinju utakmice nokaut fazu.

Ekvador - Nemačka Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

 Od 48 selekcija, u nokaut fazi će se takmičiti 32, a sistemom eliminacije doći ćemo do finala.

Ljubitelje fudbala od nedelje očekuje velika promena.

Umesto četiri utakmice po danu, taj broj će biti redukovan ubuduće.

U nedelju će biti odigrana samo jedna utakmica nokaut faze, a u nastavku će se igrati po dve ili tri utakmice.

Takođe će biti promenjene i ustaljene satnice odigravanja utakmica, pa će tako njih devet početi u terminima pre ponoći, a preostalih sedam posle ponoći.

Prvi meč nokaut faze igra se u nedelju, 28. juna od 21 čas, kada će snage odmeriti Kanada i Južnoafrička Republika na SoFi stadionu u Kaliforniji.

Dan kasnije biće odigrane dve utakmice, Nemačka će svoj meč protiv jedne od trećeplasiranih ekipa igrati od 22.30 časova, a pre toga od 19 časova će na teren Brazil i Japan.

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