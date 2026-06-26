HRVATSKA U NEVERICI: Japan i Švedska doneli loše vesti za Vatrene
Odigrane su poslednje utakmice u Grupi F na Svetskom prvenstvu.
Holandija je savladala Tunis sa 3:1 i osigurala prvo mesto, dok su Japan i Švedska podelili bodove - 1:1.
Japanci su zauzeli drugo mesto, dok je Švedska treća.
Holandija će u šesnaestini finala igrati protiv Maroka, dok će Japan biti rival Brazila.
Švedska čeka svog rivala kao jedna od trećeplasiranih ekipa koja je prošla dalje.
Remi Japana i Švedske je loš rasplet za Hrvatsku. Ako Hrvatska odigra nerešeno sa Ganom, završiće kao treća sa četiri boda i ide ispod Švedske jer će imati lošiju gol-razliku. U slučaju poraza od Gane situacija po Vatrene će biti još gora.
To može biti problem u kontekstu trke za osam najboljih trećeplasiranih selekcija u slučaju da Hrvatska bude treća.
Hrvatska je trenutno peta u posebnoj tabeli trećeplasiranih ekipa. Još pola grupa nije odigralo utakmice trećeg kola.
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