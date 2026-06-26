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Grupna faza Mundijala polako ulazi u samu završnicu, s obzirom na to da su takmičenja u prvih šest grupa već privedena kraju. Samim tim, kostur nokaut faze počinje da dobija prve obrise. Podsetimo, prema novom formatu takmičenja, plasman u šesnaestinu finala obezbediće sve prvoplasirane i drugoplasirane ekipe iz ukupno 12 grupa, ali i osam najboljih trećeplasiranih timova. Upravo zbog toga, svaki postignuti i primljeni gol sada ima ogromnu težinu.

U nastavku donosimo detaljan pregled i trenutni poredak selekcija koje vrebaju svoju šansu sa treće pozicije. Važno je napomenuti da su Bosna i Hercegovina, Južna Koreja, Škotska, Paragvaj, Ekvador i Švedska već završili sve svoje mečeve, dok su Švedska, Ekvador i BiH i matematički čekirali kartu za osminu finala. Hrvatima i dalje visi o koncu prolaz, čemu se sigurno nisu nadali uoči početka Mundijala, te ih čeka drama do samog kraja grupne faze i kada pogledaju ovu tabelu - moraće da se zabrinu pred ključnu utakmicu protiv Gane.

1/9 Vidi galeriju Panama - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia

Trenutna tabela trećeplasiranih timova

Zone prolaza (Najboljih 8):

1. Švedska - 4 boda (gol-razlika 7:7) - obezbeđen prolaz

2. Ekvador - 4 boda (gol-razlika 2:2) - obezbeđen prolaz

3. Bosna i Hercegovina - 4 boda (gol-razlika 5:6) - obezbeđen prolaz

4. Paragvaj - 4 boda (gol-razlika 2:4)

5. Hrvatska - 3 boda (gol-razlika 3:4) (utakmica manje)

6. Južna Koreja - 3 boda (gol-razlika 2:3)

7. Alžir - 3 boda (gol-razlika 2:4) (utakmica manje)

8. Škotska - 3 boda (gol-razlika 1:4)

Ispod crte:

9. Zelenortska Ostrva - 2 boda (gol-razlika 2:2) (utakmica manje)

10. Belgija - 2 boda (gol-razlika 1:1) (utakmica manje)

11. DR Kongo - 1 bod (gol-razlika 1:2) (utakmica manje)

12. Senegal - 0 bodova (gol-razlika 3:6) (utakmica manje)

Kako se određuje konačan plasman?

U slučaju istog broja bodova, FIFA primenjuje sledeće kriterijume (po opadajućem redosledu):

Ukupna gol-razlika u grupnoj fazi

Veći broj postignutih golova u svim mečevima grupe

Fer-plej bodovi (na osnovu broja žutih i crvenih kartona)

Zvanična pozicija na aktuelnoj FIFA rang-listi (ukoliko su timovi i dalje izjednačeni)

Kompletan pregled po grupama: Gde je sve rešeno, a gde nas čeka drama?

Pogledajte kako izgleda presek stanja i konačni bilans u grupama na Mundijalu.

Grupa A: Sa maksimalnih devet bodova, Meksiko je dominantno osvojio prvo mesto. Sa druge pozicije u narednu rundu ide Južna Afrika (4 boda), dok Južna Koreja (3 boda) i dalje čeka rasplet na tabeli trećeplasiranih. Za Češku je sa jednim osvojenim bodom Mundijal završen.

1/5 Vidi galeriju Češka - Meksiko Foto: Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Grupa B: Prva pozicija pripala je Švajcarskoj koja je sakupila sedam bodova, ispred drugoplasirane Kanade sa četiri. Isti broj bodova (4) osvojila je i Bosna i Hercegovina, što joj je sa trećeg mesta već garantovalo plasman u šesnaestinu finala. Praznih šaka ostao je samo Katar, koji takmičenje završava sa jednim bodom.

1/8 Vidi galeriju Granit Džaka na meču Švajcarska - Bosna i Hercegovina Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Grupa C: Brazil je opravdao ulogu favorita i sa sedam bodova zauzeo vrh tabele, a u stopu ga prati Maroko sa istim učinkom. Trećeplasirana Škotska sa tri boda traži svoj prolaz kroz tabelu trećeplasiranih, dok se reprezentacija Haitija oprašta od prvenstva bez osvojenih bodova.

1/5 Vidi galeriju Brazil - Škotska Foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia

Grupa D: Domaća selekcija SAD obezbedila je prvu poziciju sa šest bodova. Iz ove grupe direktno dalje ide i Australija sa četiri boda, koliko ima i trećeplasirani Paragvaj, koji se nada prolazu među osam najboljih na posebnoj tabeli. Takmičenje je završeno za Tursku, kojoj tri osvojena boda nisu bila dovoljna.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Grupa E: Nemačka je potvrdila klasu i sa šest bodova završila na čelu kolone, a isti bodovni saldo zabeležila je i drugoplasirana Obala Slonovače. Do trećeg mesta stigao je Ekvador (4 boda) i tako obezbedio miran san pred nokaut fazu, dok se Kurasao sa samo jednim bodom pakuje za povratak kući.

1/8 Vidi galeriju Nemačka - Obala Slonovače, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

Grupa F: Holandija je rutinski osvojila grupu sakupivši sedam bodova. Prati je Japan sa pet, dok je treća Švedska sa četiri boda već matematički prošla dalje. Na samom dnu ostao je osramoćeni Tunis, koji prvenstvo završava pognute glave i bez ijednog boda.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija iz Hjustona Foto: Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Grupa G (Potpuna neizvesnost): Ovde je pred poslednje kolo sve otvoreno. Egipat trenutno vodi sa četiri boda, Iran i Belgija imaju po dva, dok je Novi Zeland na jednom bodu. O sudbini ove grupe odlučivaće direktni dueli: Egipat - Iran i Novi Zeland - Belgija.

1/8 Vidi galeriju Belgija - Iran, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Grupa H (Preslikan scenario): Identična situacija kao u grupi G. Španija je posle dve runde lider sa četiri boda, Urugvaj i Zelenortska Ostrva imaju po dva, dok je Saudijska Arabija poslednja sa jednim bodom, ali i dalje sa realnim šansama za šesnaestinu finala. U završnom kolu igraju: Urugvaj – Španija i Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija.

1/6 Vidi galeriju Španija - Saudijska Arabija Mundijal 2026 Foto: Wang Kaiyan / Xinhua News / Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Justin Setterfield / Getty images / Profimedia

Grupa I: Pitanje putnika u narednu rundu je već rešeno. Francuska i Norveška su dominantno obezbedile prolaz sa po šest bodova, pa će u poslednjem kolu igrati za prestiž i prvo mesto. Sa druge strane, otpisanima preostaje borba za ponos - Senegal i Irak su na nuli, pa će u međusobnom duelu tražiti prvu pobedu i teoretsku šansu kroz kalkulacije.

1/9 Vidi galeriju Francuska - Irak, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, ANP / Sipa USA / Profimedia

Grupa J: Argentina je nakon trijumfa nad Alžirom i Austrijom osigurala čelnu poziciju sa maksimalnih šest bodova. S druge strane, Jordan je nakon dva poraza već otpisan. Između Austrije i Alžira (imaju po 3 boda) vodiće se direktna bitka za drugo mesto u poslednjem kolu, dok Argentina igra protiv Jordana.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču protiv Austrije Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, David Buono/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Grupa K: Kolumbija drži vrh sa maksimalnih šest bodova, dok je Portugal bezbedan na drugom mestu sa četiri. Demokratska Republika Kongo ima jedan bod i tražiće slamku spasa u poslednjem kolu protiv otpisanog Uzbekistana, koji je trenutno na nuli. U drugom meču sastaju se Kolumbija i Portugal.

1/9 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo na Mundijalu 2026 Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Grupa L: Engleska i Gana predvode grupu sa po četiri osvojena boda. Hrvatska drži priključak sa tri boda na trećem mestu, dok je Panama bez bodova izgubila sve šanse za prolaz. U poslednjoj rundi Hrvatska igra ključni meč protiv Gane, dok se Panama sastaje sa Engleskom.

1/4 Vidi galeriju Gana - Engleska, mundijal 2026. Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Da fudbal ne prašta greške, najbolje svedoči činjenica da su reprezentacije Haitija, Turske, Tunisa, Jordana i Paname već nakon prva dva kola izgubile svaku matematičku šansu da se domognu nokaut faze ovogodišnjeg Mundijala.

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