Susret je završen bez golova, ali skoro i bez prilika i za 90 minuta publika je mogla da vidi dve proračunate reprezentacije i jedno veliko - ništa!

Sramotan meč za zaborav odigran je i jer je remi faktički odgovarao i jednima i drugima - Australija je prošla dalje kao drugoplasirana, dok Paragvaj ima četiri boda i velike šanse da kao trećeplasirani prođe u nokaut fazu. Ako vas zanima kako izgleda 90 minuta ničega - pogledajte sledeći snimak: