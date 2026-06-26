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Fudbaleri Australije i Paragvaja odigrali su ubedljivo najlošiju utakmicu na ovogodišnjem Mundijalu.

Australija - Paragvaj Foto: Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia

Susret je završen bez golova, ali skoro i bez prilika i za 90 minuta publika je mogla da vidi dve proračunate reprezentacije i jedno veliko - ništa!

Sramotan meč za zaborav odigran je i jer je remi faktički odgovarao i jednima i drugima - Australija je prošla dalje kao drugoplasirana, dok Paragvaj ima četiri boda i velike šanse da kao trećeplasirani prođe u nokaut fazu. Ako vas zanima kako izgleda 90 minuta ničega - pogledajte sledeći snimak:

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