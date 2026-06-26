Australija i Paragvaj priredili su susret za zaborav čitavoj planeti...
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USPAVANKA! CEO SVET JE U ŠOKU ZBOG OVOG MEČA! Sramotna utakmica i 90 minuta NIČEGA: Pogledajte, pa se uverite i sami! (VIDEO)
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Fudbaleri Australije i Paragvaja odigrali su ubedljivo najlošiju utakmicu na ovogodišnjem Mundijalu.
Australija - Paragvaj Foto: Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia
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Susret je završen bez golova, ali skoro i bez prilika i za 90 minuta publika je mogla da vidi dve proračunate reprezentacije i jedno veliko - ništa!
Sramotan meč za zaborav odigran je i jer je remi faktički odgovarao i jednima i drugima - Australija je prošla dalje kao drugoplasirana, dok Paragvaj ima četiri boda i velike šanse da kao trećeplasirani prođe u nokaut fazu. Ako vas zanima kako izgleda 90 minuta ničega - pogledajte sledeći snimak:
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