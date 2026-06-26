TURCI SE POBEDOM OPROSTILI OD MUNDIJALA: Pogledajte kako je Turska srušila SAD (VIDEO)
Fudbaleri Turske i Sjedinjenih Američkih Država odigrali su fenomenalan meč koji je završen 3:2 u korist Turaka, a gol za pobedu je pao u dubokoj nadoknadi.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:
Šta se sve dešavalo na meču?
Šta se sve dešavalo na utakmici Turska - SAD? Krenimo redom...
Samo dva minuta i 15 sekundi bilo je potrebno Amerikancima da povedu.
Perharter je centirao iz kornera na drugu stativu, a tamo se našao Trasti i smestio loptu u mrežu.
Turska je postigla prvi gol na Mundijalu u 10. minutu ovog meča. Strelac je Arda Guler. I to iz prve šanse. U 31. minutu usledio je veliki preokret Turske. Sjajnu akciju su izveli Turci, a strelac je bio Orkun Kokču.
U 49. minutu Amerikanci stižu do izjednačenja. Rejna je ostavio loptu Berhalteru koji je strahovitim šutem pogodio mrežu.
Ipak, u dubokoj nadoknadi, u 98. minutu, Turska ipak stiže do pobede. Strelac je bio Ajhan.
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