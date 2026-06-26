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Fudbaleri Turske i Sjedinjenih Američkih Država odigrali su fenomenalan meč koji je završen 3:2 u korist Turaka, a gol za pobedu je pao u dubokoj nadoknadi.

1/6 Vidi galeriju Turska - SAD Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici Turska - SAD? Krenimo redom...

Samo dva minuta i 15 sekundi bilo je potrebno Amerikancima da povedu.

Perharter je centirao iz kornera na drugu stativu, a tamo se našao Trasti i smestio loptu u mrežu.

Turska je postigla prvi gol na Mundijalu u 10. minutu ovog meča. Strelac je Arda Guler. I to iz prve šanse. U 31. minutu usledio je veliki preokret Turske. Sjajnu akciju su izveli Turci, a strelac je bio Orkun Kokču.

U 49. minutu Amerikanci stižu do izjednačenja. Rejna je ostavio loptu Berhalteru koji je strahovitim šutem pogodio mrežu.

Ipak, u dubokoj nadoknadi, u 98. minutu, Turska ipak stiže do pobede. Strelac je bio Ajhan.

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