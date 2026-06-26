Japan i Švedska svoj meč su završili 1:1, a ovo su najzanimljiviji detalji sa utakmice...
FIFA WC 2026
PODELA BODOVA KOJA SVIMA ODGOVARA: Pogledajte kako su Japan i Švedska odigrali nerešeno (VIDEO)
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Mnogi su očekivali da će Japan i Švedska podeliti bodove u poslednjoj rundi Mundijala i na taj način otići u nokaut fazu Mundijala kao drugoplasirani i trećeplasirani iz svoje grupe i to se - dogodilo!
Japan - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia
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Podela bodova koja svima odgovara, meč završen rezultatom 1:1 i susret koji je Japanu doneo drugo, a Šveđanima treće mesto i oba tima igraće nokaut fazu.
Kako je izgledala ova utakmica? Sledeći snimak najbolje govori...
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