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Mnogi su očekivali da će Japan i Švedska podeliti bodove u poslednjoj rundi Mundijala i na taj način otići u nokaut fazu Mundijala kao drugoplasirani i trećeplasirani iz svoje grupe i to se - dogodilo!

Japan - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia

Podela bodova koja svima odgovara, meč završen rezultatom 1:1 i susret koji je Japanu doneo drugo, a Šveđanima treće mesto i oba tima igraće nokaut fazu.

Kako je izgledala ova utakmica? Sledeći snimak najbolje govori...

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