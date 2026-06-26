Kada se fudbal igra pod ručnom

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Nije problem kada se neki meč završi rezultatom 0:0, ali... Kada na toj utakmici ne vidimo NIJEDNU šansu da gol... E, to već dosta govori. Lakrdija! Bruka! Otvorena nameštaljka. S potpisom FIFA.

Besraman fudbal, ako ono može da se nazove fudbalom priredili su nam fudbaleri Australije i Paragvaja. Da, gotovo da se ponovio Hihon 1982. i najveća sramota u istoriji Mundijala (Nemačka pobedila nezainteresovanu Austriju sa 1:0 i tako su oba tima izbacila Alžir).

Da je pravde, Australija i Pargvaj bili bi već danas u avionim za domovine. Ovako, gledaćemo ih, nažalost, još malo na svetkovini fudbala. Svetkovini koji su oni pokušali da ukaljaju. I uspeli su u tome. Naravno, ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez Đanija Infantina i njegovog revolucionarnog sistema gde 8 do 12 trećeplasiranih selekcija prolazi dalje.

Preigrao se Đani, kao i za mnogo stvari kojima se bavi, ali ovoga puta prešao je crvenu liniju. Udara na Mundijal s ovim dešavanjima. Udara na fudbal. Otvorio je vrata sramote na koja su ušli fudbaleri Australije i Paragvaja.

1/4 Vidi galeriju Australija - Paragvaj Foto: Bob Kupbens / Zuma Press / Profimedia

Nema previše lepih reči ni za ono što su uradili Japan i Švedska. Takođe, meč gde je nerešeno vodilo obe reprezentacije u narednu fazu. Ako ništa, videli smo bar dva gola i još po neku priliku. Na kraju, naravno, po jedan gol u obe mreže - 1:1.

Nisu baš kao Paragvaj i Australija, ali i njihova utakmica je bila jako, jako čudna. Poslednjih 15 minuta nisu ni morali da igraju jer se nije dešavalo apsolutno ništa.

1/4 Vidi galeriju Japan - Švedska, Mundijal 2026 Foto: Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia

Neki bi rekli - razumljivo, imaju rezultat koji im garantuje prolaz. Ali šta bi se desilo da su sve takve utakmice, šta bi ostalo od fudbala i ko bi to uopšte pratio?

Dakle, ova Infantinova lakrdija mora hitno da se menja i da nikada više ne dođemo u situaciju da kao iz perioda Kalča devedesetih, kada se čuvenim "katanaćom" šteluju "iksevi".

Ružno je. Ne priliči njegovom visočanstvu fudbalu.