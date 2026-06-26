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Fudbaleri Holandije ubedljivo su savladali Tunis sa 3:1 u meču poslednjeg kola grupne faze Mundijala.

Tunis - Holandija, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Tim Vizer / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Holanđani su demonstrirali silu, a kako su stigli do trijumfa pogledajte u sledećem snimku:

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