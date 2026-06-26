Holandija je pobedila Tunis sa 3:1, a ovo su golovi i najzanimljiviji detalji sa ovog meča.
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DEMONSTRACIJA SILE: Pogledajte kako je Holandija pregazila selekciju Tunisa (VIDEO)
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Fudbaleri Holandije ubedljivo su savladali Tunis sa 3:1 u meču poslednjeg kola grupne faze Mundijala.
Tunis - Holandija, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Tim Vizer / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia
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Holanđani su demonstrirali silu, a kako su stigli do trijumfa pogledajte u sledećem snimku:
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