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Veliku pažnju na društvenim mrežama privukao je video-snimak nastao posle utakmice Mundijala između Bosne i Hercegovine i Katara. Dok je selekcija BiH slavila pobedu rezultatom 3:1 i plasman u šesnaestinu finala (gde je čeka duel sa Sjedinjenim Američkim Državama), u fokusu javnosti našao se incident sa tribina.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Prema prvobitnim informacijama koje je preneo profil "Crna Hronika BiH", incident je izbio kada je jedan muškarac na tribinama počeo da maše zastavom Srbije. Kako su naveli, to je iznerviralo najvatrenije pristalice BiH, koji su nakon verbalnog sukoba odlučili da mu oduzmu zastavu. Međutim, ubrzo je svetlo dana ugledala potpuno drugačija strana priče.

Preokret i drugačija verzija priče

Portal "Slobodna Bosna" demantovao je ove navode, ističući da su tvrdnje o provokaciji netačne, te da su pripadnici navijačke grupe "BH Fanaticos" zapravo odreagovali izuzetno odgovorno.

Prenosimo njihovo objašnjenje situacije:

- Jedan neodgovorni navijač u dresu Bosne i Hercegovine prethodno je oteo zastavu Srbije od devojke koja je došla da posmatra meč. Suprotno medijskim interpretacijama, prisustvo srpske zastave na ovoj utakmici nije predstavljalo nikakvu provokaciju, već uobičajenu pojavu za Svetsko prvenstvo. Na istom sektoru nalazili su se navijači sa obeležjima Hrvatske, Severne Makedonije, kao i raznih svetskih klubova.

To demantuje zlonamerne komentare sa društvenih mreža koji su glasili: "Oteli zastavu Srbije, dok im hrvatska zastava ne smeta".

Reakcija "BH Fanaticosa"

Situacija je eskalirala kada je pomenuti pojedinac podigao otetu zastavu naopako, što u navijačkom svetu simbolizuje "ratni trofej" ili plen. Na to su odmah reagovali članovi grupe "BH Fanaticos", prepoznatljivi po identičnim majicama sa logom grupe.

Nekoliko momaka iz ove grupe prišlo je navijaču sa zahtevom da vrati zastavu devojci od koje je uzeta, što je on kategorički odbio. Pošto je ostao pri svom stavu i nakon insistiranja, jedan od 'Fanaticosa' mu je silom oduzeo zastavu i prosledio je kolegi, koji je odmah otrčao da je vrati vlasnici, što se jasno može uočiti na video-zapisu - navodi se u tekstu "Slobodne Bosne".

Zvanične potvrde o tome šta se tačno dogodilo i dalje nema.

U nastavku možete pogledati video-snimak koji je pokrenuo lavinu komentara:

BONUS VIDEO: