BOSANCI UDARAJU NA AMERIKANCE, ALI TU NIJE KRAJ UZBUĐENJIMA! Ovo su do sada poznati parovi prve runde nokaut faze Mundijala: Na jednom meču će SVE PRŠTATI!
Uzbuđenje na Svetskom prvenstvu dostiže vrhunac kako se grupna faza privodi kraju. Dobili smo i prve zvanične parove šesnaestine finala koji garantuju vrhunski fudbal i veliku borbu za plasman među 16 najboljih na svetu.
Za sada su poznati sledeći parovi 1/16 finala Mundijala:
Južna Afrika - Kanada
Holandija - Maroko
SAD - Bosna i Hercegovina
Brazil - Japan
Ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini sa nestrpljenjem iščekuju duel protiv selekcije SAD, dok će jedan od najzanimljivijih i najatratktivnijih duela sasvim sigurno biti okršaj Holandije i Maroka i nema dileme da će tu sve prštati.
Brazil važi za favorita protiv uvek neugodnog Japana, dok će Južna Afrika i Kanada odmeriti snage u duelu u kom uloga favorita ide u ruke jednom od domaćina Mundijala.
BONUS VIDEO: