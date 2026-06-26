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Uzbuđenje na Svetskom prvenstvu dostiže vrhunac kako se grupna faza privodi kraju. Dobili smo i prve zvanične parove šesnaestine finala koji garantuju vrhunski fudbal i veliku borbu za plasman među 16 najboljih na svetu.

Za sada su poznati sledeći parovi 1/16 finala Mundijala:

Južna Afrika - Kanada

Holandija - Maroko

SAD - Bosna i Hercegovina

Brazil - Japan

Ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini sa nestrpljenjem iščekuju duel protiv selekcije SAD, dok će jedan od najzanimljivijih i najatratktivnijih duela sasvim sigurno biti okršaj Holandije i Maroka i nema dileme da će tu sve prštati.

1/4 Vidi galeriju Tunis - Holandija, Mundijal 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Tim Vizer / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Brazil važi za favorita protiv uvek neugodnog Japana, dok će Južna Afrika i Kanada odmeriti snage u duelu u kom uloga favorita ide u ruke jednom od domaćina Mundijala.

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