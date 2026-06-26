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Svetskom fudbalu je "malo" jedan Đani Infantino, pa samo dobili i njegovog klona. Predsednik FIFA, Đani Infantino, pojavio se u televizijskom prenosu na dve različite utakmice koje su igrane u istom terminu - Ekvador - Nemačka i Kurasao - Obala Slonovače.

Na oba prenosa kamera je prikazala Infantina u VIP loži, zbog čega su se mnogi zapitali kako je moguće da se prvi čovek svetskog fudbala u istom trenutku nalazi na dva stadiona udaljena više od 150 kilometara.

Navodno objašnjenje je da je Infantino privatnim avionom odleteo iz jednog grada u drugi i da je tako stigao da "uhvati" deo oba meča.

Pogledajte fotke koje su izazvale buru:

Đani Infantino na dva meča Foto: Printscreen

Infantino je poznat po tome što tokom Svetskog prvenstva obilazi veliki broj utakmica. Gotovo svakodnevno može se videti na tribinama različitih stadiona, gde dočekuje državne zvaničnike, predstavnike saveza i sponzore, a neretko se spušta i na teren kako bi pozdravio igrače i delegacije. Ipak, ni uz tako zgusnut raspored nije moguće fizički prisustvovati na dve utakmice koje počinju u isto vreme.

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Društvene mreže ubrzo su preplavili komentari poput: „Infantino se klonirao", „Ima teleport", „FIFA je otišla predaleko" i „Ništa više nije stvarno".

Posebno je zanimljivo da se FIFA do ovog trenutka nije oglasila povodom ovog slučaja, niti je objasnila kako je došlo do toga da se predsednik organizacije pojavi na dva različita meča u istom terminu.

Da li je u pitanju pomenuti privatni avion i brz transfer između Njujorka i Filadelfije ili nešto treće...