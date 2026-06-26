Susret je na programu u petak u 21.00.
FIFA WC 2026
UDARIĆE HALAND NA MBAPEA: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Norveška - Francuska
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Udariće Erling Haland na Kilijana Mbapea i nema dileme da nas čeka puno uzbuđenja.
Erling Haland na Mundijalu Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia, John Angelillo / UPI / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na kanalima Arena Sport Premium 1 i RTS 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima...
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